Путин: надо продолжать интеграцию ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру и ее территориальные органы помочь в решении проблем жителей Донбасса, Новороссии, Курской области и других регионов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения. По его мнению, нужно продолжать интеграцию новых регионов и помочь их возрождению.

«Надо продолжать работу по интеграции Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в единое правовое пространство России и, конечно, всемерно помогать их социальному и экономическому возрождению»,— сказал господин Путин в поздравлении с Днем работника прокуратуры.

Президент также обратил внимание прокуратуры на вопросы социальных гарантий участников специальной военной операции (СВО) и их родственников. Он отметил, что выплаты, льготы и компенсации «должны идти в строгом соответствии с законом». Господин Путин также попросил прокуратуру продолжить усиленный надзор за поставками вооружения и техники в российские войска.