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Коммерсантъ FM
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Умер искусствовед Леонид Бажанов

Российский искусствовед, специалист по современному искусству Леонид Бажанов умер в возрасте 79 лет, сообщил журнал «Артгид». По данным Telegram-канала «ИскусствоВОД», последние полтора месяца господин Бажанов находился в реанимации.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Леонид Бажанов родился в 1945 году. В 1973 году окончил отделение истории искусства в МГУ. С 1960-х Леонид Бажанов начал заниматься неофициальными выставками. В 1986 году основал творческое объединение «Эрмитаж». Спустя шесть лет господин Бажанов инициировал создание Государственного центра современного искусства, в 2016-м стал его художественным руководителем.

В 2001 году Леонид Бажанов выступил комиссаром павильона России на Венецианской биеннале. Искусствовед также являлся действительным членом Российской академии художественной критики и членом российской секции Международной ассоциации художественных критиков.

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