В Оренбурге водителя автобуса привлекли к ответственности за создание аварийных ситуаций

Водителя автобуса «ПАЗ-32053» привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора ) и ч. 1.1 ст. 12.14 КоАП РФ (нарушение правил маневрирования). Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Оренбургское» во время мониторинга интернета выявили видеозапись, на которой водитель автобуса нарушает правила дорожного движения. 8 января в Оренбурге на проспекте Братьев Коростелевых водитель пассажирского автобуса нарушал правила маневрирования на проезжей части и требования сигналов светофора, создавая аварийные ситуации.

По данному факту была проведена проверка, по результатом которой был установлен водитель. Ведомство отмечает, что санкции статей предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тыс. руб. и 500 руб. соответственно.

Руфия Кутляева