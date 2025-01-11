В поселке Сухая Вязовка Волжского района из-за аварии 391 дом, детский сад и школа без холодной воды

В результате коммунальной аварии на трубопроводе в поселке Сухая Вязовка в Волжском районе Самарской области в 391 доме, детском саду и школе отсутствует холодное водоснабжение. Об этом сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного ведомства, до настоящего времени подача воды не восстановлена, при этом теплоснабжение не нарушено. Ведутся ремонтные работы МУП «Суховязовское».

Прокуратура контролирует ситуацию по возобновлению холодного водоснабжения. Ведомство организовало проверку исполнения законодательства о водоснабжении, по результатам которой будет решен вопрос о мерах реагирования.

Руфия Кутляева