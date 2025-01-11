У берегов Германии дрейфует потерявший управление танкер с 99 тыс. тонн нефти

В водах Балтийского моря дрейфует потерявший управление танкер, перевозящий 99 тыс. тонн нефти. Судно ходит под флагом Панамы. На борту находятся 24 человека, эвакуация экипажа не требуется, сообщило командование Германии по ЧС на море.

По данным ведомства, танкер дрейфует с вечера вчерашнего дня, 10 января, из-за отключения электроэнергии на борту. К танкеру направили судно Arkona и три аварийных буксира. Также на танкер на вертолете доставили бригаду из четырех специалистов по аварийной буксировке.

Уточняется, что в районе ЧП зафиксирован сильный ветер, а высота волн составляет около 2,5 м. На место прибыло судно федеральной полиции.

Немецкая газета Spiegel пишет, что танкер Eventin вышел из российского порта Усть-Луга и держал путь в Порт-Саид в Египте. Танкер длиной 274 м и шириной 48 м был построен в 2006 году. Планируется, что поврежденный танкер отбуксируют в порт.