Умер актер Михаил Левченко, сыгравший в «Слове пацана»

В возрасте 72 лет умер заслуженный артист России актер Ярославского камерного театра Михаил Левченко. Об этом сообщила пресс-служба театра, причины смерти не приводятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Михаил Левченко

Фото: Ярославский Камерный Театр п / р Вл.Воронцова Актер Михаил Левченко

Фото: Ярославский Камерный Театр п / р Вл.Воронцова

«Он воплощал на сцене яркие образы, его харизма и невероятная энергия восхищала зрителей. Многие приходили в Камерный "на Левченко"»,— рассказали в театре.

Михаил Левченко родился в Тюмени, карьеру начал в 1980-х. Он также почти 15 лет проработал в Ярославском гостеатре имени Ф. Волкова. Помимо выступлений в театре снимался в кино и сериалах, на его счету более 60 ролей. В частности, сыграл в кинолентах «Любовь до востребования» (2009 год), «Небесная команда» (2021), а также в сериалах «Иное» (2007), «Ермоловы» (2008), «Морской патруль» (2009), «Котовский» (2009), «Земский доктор. Продолжение» (2011), «Практика» (2014–2018).

В 2010 году был удостоен звания заслуженный артист России. Одной из его последних работ стал сериал «Слово пацана» (2023).