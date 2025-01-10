Еще четыре участника погрома в аэропорту Махачкалы получили по 10 лет

Георгиевский городской суд Ставропольского края приговорил четырех участников погрома в аэропорту Махачкалы к десяти годам колонии общего режима каждого. Как сообщила краевая прокуратура, Марата Рабаданова, Раджаба Раджабова, Магомеда Рамазанова и Заурбега Халикова признали виновными в неисполнении требований по соблюдению транспортной безопасности группой лиц (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ) и участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Суд установил, что все четверо приняли участие в массовых беспорядках в Махачкале осенью 2023 года «на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля». Суды над участниками беспорядков были перенесены из Дагестана в Краснодарский и Ставропольский края.

Напомним, беспорядки произошли 29 октября 2023 года на территории международного аэропорта Махачкалы, когда там приземлился самолет из Тель-Авива с гражданами Израиля на борту. Толпа оттеснила сотрудников службы безопасности и искала пассажиров самолета. Сломав ограждение и ворота, люди прорвались к местам стоянки воздушных судов. Было уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн рублей. Полицией было задержано более 200 участников беспорядков.

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