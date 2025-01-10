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Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

Умерла актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Добровольская. Ей было 60 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, ведущей актрисой которого она была. Последний год госпожа Добровольская боролась с тяжелой болезнью. О дате и времени прощания станет известно позднее.

Евгения Добровольская в 2008 году

Евгения Добровольская в 2008 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Евгения Добровольская в 2008 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС, где училась на курсе народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. В тот же год актрису приняли в труппу МХАТа имени Горького. С 1989 по 1991 год она играла в театре-студии «Современник-2», созданном на базе выпускного курса Школы-студии МХАТ. В 1991 году актриса присоединилась к труппе МХТ имени Чехова. За последующие 33 года сыграла на его сцене десятки главных ролей.

Дебютом госпожи Добровольской в кино стала главная роль в драме Павла Чухрая «Клетка для канареек» 1983 года. Всего в фильмографии актрисы более 100 кинофильмов и сериалов. В 1996 году она сыграла главную роль в телесериале Александра Муратова «Королева Марго» по одноименному роману Александра Дюма-отца. Снималась в фильмах «Механическая сюита» (2001), «Артистка» (2007), «Муха» (2008) и «Громозека» (2010), а также в сериалах «Монастырь» (2022), «Балет» (2023). В 1998 году госпожа Добровольская стала заслуженной артисткой России, а в 2005-м — народной.

На съемках «Клетки для канареек» Евгения Добровольская познакомилась с Вячеславом Барановым, киноактером и актером дубляжа, за которого вскоре вышла за муж. В 1987 году пара развелась. Ее вторым супругом стал актер Михаил Ефремов. Брак продлился с 1990 по 1997 год. Третьим мужем актрисы стал кинооператор Дмитрий Мананников, с которым она развелась в 2022 году после 13 лет брака. У Евгении Добровольской осталось четверо детей — сыновья Степан, Николай и Ян и дочь Анастасия.

Фотогалерея

Яркие образы Евгении Добровольской

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Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Фото: РИА Новости

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l&#39;amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l'amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

Фото: Александра Краснова / ТАСС

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Алиса Фрейндлих и Евгения Добровольская на съемках фильма «Клетка для канареек» режиссера Павла Чухрая, 1984 год

Фото: РИА Новости

На церемонии награждения лауреатов актерской премии «Созвездие» в Союзе кинематографистов, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Спектакль «Мой голубой друг» на сцене Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

С Авангардом Леонтьевым в спектакле «Лес» по пьесе Александра Островского на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С сыновьями Яном (слева) и Николаем на премьере анимационной комедии «Правдивая история Красной Шапки» в кинотеатре «Горизонт», 2006 год

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На благотворительном концерте «Подари мне жизнь» в театре «Современник» с актером Сергеем Шакуровым, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В роли прокурора Майерса в спектакле «Свидетель обвинения» режиссера Мари-Луиз Бишофберже на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С Андреем Кузичевым в спектакле Cloture de l'amour на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2012 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В документальной пьесе Михаила Дурненкова «Вне системы» на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2013 год

Фото: Александра Краснова / ТАСС

На церемонии вручения памятных знаков «Чайка» артистам и сотрудникам МХТ имени А.П. Чехова с актерами Сергеем Десницким (слева) и Николаем Скориком, 2016 год

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В спектакле «Космос» по пьесе Алексея Житковского на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Олегом Гаасом в спектакле «Космос» на новой сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

С Вероникой Васант (слева) в спектакле «9 ряд. 10, 11 место» по пьесе Юлии Поспеловой на сцене МХТ имени А.П. Чехова, 2023 год

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

На сборе труппы Московского художественного театра имени А.П. Чехова, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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