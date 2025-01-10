Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

Умерла актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Добровольская. Ей было 60 лет. О ее смерти сообщила пресс-служба МХТ имени Чехова, ведущей актрисой которого она была. Последний год госпожа Добровольская боролась с тяжелой болезнью. О дате и времени прощания станет известно позднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Добровольская в 2008 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Евгения Добровольская в 2008 году

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году она окончила ГИТИС, где училась на курсе народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова. В тот же год актрису приняли в труппу МХАТа имени Горького. С 1989 по 1991 год она играла в театре-студии «Современник-2», созданном на базе выпускного курса Школы-студии МХАТ. В 1991 году актриса присоединилась к труппе МХТ имени Чехова. За последующие 33 года сыграла на его сцене десятки главных ролей.

Дебютом госпожи Добровольской в кино стала главная роль в драме Павла Чухрая «Клетка для канареек» 1983 года. Всего в фильмографии актрисы более 100 кинофильмов и сериалов. В 1996 году она сыграла главную роль в телесериале Александра Муратова «Королева Марго» по одноименному роману Александра Дюма-отца. Снималась в фильмах «Механическая сюита» (2001), «Артистка» (2007), «Муха» (2008) и «Громозека» (2010), а также в сериалах «Монастырь» (2022), «Балет» (2023). В 1998 году госпожа Добровольская стала заслуженной артисткой России, а в 2005-м — народной.

На съемках «Клетки для канареек» Евгения Добровольская познакомилась с Вячеславом Барановым, киноактером и актером дубляжа, за которого вскоре вышла за муж. В 1987 году пара развелась. Ее вторым супругом стал актер Михаил Ефремов. Брак продлился с 1990 по 1997 год. Третьим мужем актрисы стал кинооператор Дмитрий Мананников, с которым она развелась в 2022 году после 13 лет брака. У Евгении Добровольской осталось четверо детей — сыновья Степан, Николай и Ян и дочь Анастасия.