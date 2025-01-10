В Ульяновской области службы жизнеобеспечения переведены в режим повышенной готовности

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поставил задачу перейти всем службам жизнеобеспечения региона в режим повышенной готовности, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Решение об этом было принято накануне на заседании комиссии по ЧС в связи с особыми погодными условиями — температурными «качелями», когда потепление сменяется минусовой температурой, и гололедом.

Как отметил в своем Telegram-канале губернатор, подводя итоги КЧС, на круглосуточный режим перешли дорожные службы: ведется обработка региональных дорог, в режиме повышенной готовности силы МЧС, готовые при необходимости развернуть пункты обогрева и питания для водителей, застрявших на трассах; в режиме повышенной готовности аварийные бригады по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению.

Губернатор отметил также, что, судя по количеству жалоб от жителей, преимущественно Ульяновска и Димитровграда, местные власти не справляются с гололедом. «Сейчас борьба с гололедом — задача номер один для глав муниципалитетов. Главный акцент на тротуары, подходы к социальным учреждениям», — подчеркнул глава региона.

Госнадзору рекомендовано «наказать “особо отличившиеся” управляющие компании ЖКХ за бездействие по очистке дворов, взяв за основу обращения жителей из соцсетей. Руководству регионального минэкономики поручено в срочном порядке связаться с владельцами торговых сетей для обеспечения очистки прилегающих территорий от льда.

Как ранее сообщал «Ъ», жители Ульяновска были возмущены тем, что после оттепели областной центр «превратился в сплошной каток». На бездействие муниципальной власти по очистке тротуаров указывала прокуратура Ленинского района Ульяновска. По данным регионального минздрава, за первые восемь дней января в травмпункты Ульяновска обратились около 1800 человек, основные причины травм — падение на скользких тротуарах.

Андрей Васильев, Ульяновск