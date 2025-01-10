Теперь раскаиваться можно

Один из видных в недавнем прошлом деятелей ЛДПР Сергей Абельцев, обвиняемый в обмане ранее судимого гражданина, признал вину в мошенничестве и попросил суд отпустить его из СИЗО под домашний арест. Соответствующее заявление бывший помощник покойного лидера партии Владимира Жириновского сделал на первом заседании судебного процесса в Москве. Напомним, что экс-депутат Госдумы четырех созывов пообещал за вознаграждение в виде набора дорогой техники Apple избавить мужчину от пятна в биографии, а еще за 10 млн руб. — выдать «корочку» помощника депутата нижней палаты парламента. Защита Сергея Абельцева настаивала на закрытии заседаний от прессы, так как на них якобы могут оглашаться некие личные тайны высокопоставленных лиц, но суд в этом отказал. Он также оставил бывшего народного избранника под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абельцев во время заседания суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Сергей Абельцев во время заседания суда

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Свою вину признаю, ущерб погашен, претензий со стороны потерпевшего нет»,— заявил на первом заседании Тверского райсуда Москвы по своему делу 63-летний Сергей Абельцев, отвечая на вопрос судьи Марины Багровой об отношении к предъявленному обвинению в двух эпизодах особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывший помощник основателя ЛДПР также заявил, что не понимает, почему он «находится в клетке», а его адвокаты попросили суд изменить меру пресечения подсудимому, сославшись помимо признания и урегулирования вопросов с потерпевшей стороной также на неудовлетворительное состояние его здоровья. В качестве альтернативы они предложили отправить обвиняемого под домашний арест или вовсе освободить под залог.

Защитники Сергея Абельцева настаивали на проведении процесса за закрытыми дверями, утверждая, что в материалах дела имеются «сведения, составляющие охраняемую законом тайну».

«Речь идет об определенных аспектах личной жизни весьма высокопоставленных людей»,— заинтриговали представители защиты присутствующих в зале, однако на председательствующую это впечатления не произвело, и она адвокатам отказала, попутно продлив срок ареста бывшего народного избранника еще на шесть месяцев. Учитывая, что само уголовное дело на первый взгляд особой сложности не представляет, этого может оказаться вполне достаточно для вынесения решения.

Напомним, что, как рассказывал «Ъ», Абельцев был задержан в июле прошлого года следователями СКР в рамках дела о мошенничестве, потерпевшим по которому выступил пенсионер Сергей Алюшников, числящийся заместителем председателя некоего «Федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом». По версии следствия, Сергею Абельцеву, политическая карьера которого сошла на нет еще несколько лет назад, стало известно, что Сергей Алюшников жаждет очистить свою биографию от пятна в виде судимости за мошенничество.

Еще в 2019 году он получил, согласно решению Мещанского райсуда Москвы, год лишения свободы за обман уволенного сотрудника одного из крупнейших российских банков, которому, представляясь полковником ФСБ, обещал за полмиллиона рублей восстановиться на работе. Минимальное наказание было обусловлено полным признанием вины и проведением процесса в особом порядке без судебного следствия, изучения доказательств и вызова свидетелей.

Помимо снятия судимости экс-мошенник, который через суды не смог добиться исключения себя из списков аферистов, мечтал стать помощником настоящего депутата Госдумы. Сергей Абельцев, как бывший, но опытный парламентарий со связями, вызвался решить эти вопросы.

«Чистку» личного дела Сергея Алюшникова подсудимый оценил в набор техники Apрle за 1,2 млн руб., а «трудоустройство» — еще в 10 млн руб.

С первой проблемой Сергей Абельцев разбираться, как установило следствие, и не подумал, просто оставив технику себе. А вот собирался ли он действительно обращаться к кому-то из знакомых ныне действующих депутатов ГД для получения «корочки» помощника, осталось неизвестно, поскольку при получении «куклы» с деньгами, из которых только 1,1 млн руб. были настоящими, Сергей Абельцев был задержан с поличным на парковке у гостиницы «Националь». Как сообщал «Ъ», он почти сразу частично признал вину, выразив готовность сотрудничать со следствием. Однако ни это обстоятельство, ни прошлые заслуги от камеры СИЗО его не спасли.

Сергей Сергеев