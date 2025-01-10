Ульяновское УФАС признало незаконными тарифы на обслуживание газового оборудования

В пятницу стало известно, что ульяновское управление ФАС признало незаконными действия ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» (ГГУ, дочерняя компания Газпрома) в части установления тарифов на техническое обслуживание газового оборудования, входящего в состав общего имущества многоквартирного жилого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Об этом говорится в решении ведомства, изготовленном в окончательном виде 27 декабря 2024 года. На сайте ведомства решение пока отсутствует, но документ опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы Алексей Куринный.

В документе отмечается, что компания ГГУ необоснованно включила ряд затрат в тарифы по техническому обслуживанию газового оборудования, нарушив требования по порядку расчета тарифов и п. 10 части 1 статьи 10 федерального закона «О защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением — нарушение установленного нормативными актами порядка ценообразования). Компании ГГУ выдано предписание «о прекращении нарушения, материалы дела переданы уполномоченному лицу УФАС для возбуждения дела об административном нарушении.

В пятницу Алексей Куринный направил в УФАС обращение, в котором отмечает, что в решении ведомства не указано, насколько были завышены тарифы по каждому виду оборудования, а также ничего не говорится о механизме перерасчета для потребителей. Депутат просит сообщить данные о полной сумме средств, незаконно полученных с жильцов и предоставить данные о механизме их возврата.

Заявление в УФАС, по которому возбуждено дело, было направлено депутатами регионального заксобрания фракции КПРФ в апреле прошлого года. Как тогда отмечал господин Куринный, тарифы резко возросли после того как Госдума «приняла закон, который с 1.09.23 фактически монополизировал оказание услуг по обслуживанию газового оборудования в пользу структур Газпрома». Тарифы, по данным депутатов, разово выросли на 20-50%.

Сергей Титов, Ульяновск