В 2024 году на Кубани провели 340 археологических экспедиций

За 2024 год в Краснодарском крае провели около 340 археологических экспедиций. Всего обнаружили 162 ранее неизвестных объекта, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам вице-губернатора Романа Лузинова, Краснодарский край занимает одно из лидирующих мест в России по количеству памятников культуры и истории. Под охраной государства находится почти 20 тыс. объектов культурного наследия региона. Более 15 тыс. — это объекты археологического наследия разных исторических эпох.

В 2024 году были проведены масштабные раскопки на грунтовом могильнике «Батырский 1», который относится к временам Боспорского царства и находится в Новороссийске. Археологи обнаружили 22 погребения, где нашли бронзовые и железные перстни с гравировками, изображающими античных божеств. Исследователи провели анализ более 60 индивидуальных и коллективных захоронений, обнаруженных на территории античного поселения «Южная Озереевка Восточное» в Новороссийске. Среди артефактов были сабли, доспехи, украшения и конская упряжь.

В Анапе исследователи изучали некрополь древнего города Горгиппия. В результате обнаружили 47 погребений, в которых нашли железные ножи, мечи, украшения, остатки деревянных шкатулок, а также стеклянную и серебряную посуду и сосуды для благовоний.

В Тимашевском районе исследованы курганы, относящиеся к эпохе бронзы и раннего железного века. В ходе раскопок обнаружили 17 погребений и семь археологических объектов: тризны, культовые сооружения и предметы хозяйственного назначения.

Во время раскопок античного поселения в Темрюкском районе археологи обнаружили 36 погребений, которые относятся к периоду, когда греки начали колонизировать Северное Причерноморье. Среди предметов — столовые амфоры и сосуды, изготовленные в Коринфе. Это первые артефакты подобного рода, обнаруженные на территории Таманского полуострова.

В Красной Поляне исследователи обнаружили десять колодцеобразных гробниц и дольменов, которые были полностью погребены под землей. Это позволило им сохраниться в нетронутом виде.

Алина Зорина