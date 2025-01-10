Метро расширяет границы

Свыше 30 новых станций метро появятся в Москве к 2030 году, о масштабных планах модернизации столичного метрополитена заявил мэр Сергей Собянин. Ожидается, что метрополитен, продлится в сторону подмосковного Троицка, а салатовая ветка наконец соединится с Кольцевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Кроме того, сообщается, что на востоке Москвы появится станция «Гольяново», а новая Бирюлевская линия пройдет через семь районов столицы. Подробности — в справке “Ъ FM”.

Из ближайших планов — это участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской». Ожидается, что он заработает в 2025 году и будет включать четыре станции: «ЗИЛ», «Крымская» с пересадками на МЦК, «Академическая» с пересадкой на Калужско-Рижскую линию и «Вавиловская». К 2030 году эта линия будет продлена до подмосковного Троицка, и на ней появится еще шесть новых станций. В 2026-м начнут работу первые станции новой Рублево-Архангельской ветки общей протяженностью свыше 27 км. Она пройдет от «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД и в перспективе — в Красногорск. Как ранее подчеркивал Сергей Собянин, запуск этой ветки улучшит транспортное обслуживание около 1 млн москвичей. Арбатско-Покровская линия, которая сейчас на восточном участке заканчивается «Щелковской», будет продлена до Гольяново к 2028 году. В 2030-м впервые за 70 лет новая станция появится на Кольцевой. «Достоевская» будет размещена между «Проспектом Мира» и «Новослободской» и наконец свяжет кольцо с Люблинско-Дмитровской веткой. Также в этом году продолжится проектирование Бирюлевской ветки с 10 станциями. Ее протяженность составит свыше 20 км, она соединит «ЗИЛ» с «Бирюлево». В итоге, как отмечал Сергей Собянин, новая линия сделает доступнее семь столичных районов.

Масштабы строительства городского метрополитена впечатляют, говорит член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. Однако, по его словам, наиболее загруженной остается центральная часть Москвы: «Учитывая, что Троицкая линия открыта в прошлом году, три новых линии за шесть лет — это очень масштабное строительство. Безусловно, эти темпы значительно выше, чем в нулевые годы.

Можно пожелать, чтобы все-таки вернулись к вопросу строительства новых участков метро в центре города.

Проблема избыточной автомобилизации наиболее остро стоит именно здесь. Тут есть некоторое противоречие. К тому же в центре есть техническая возможность наращивать станции. Есть перспективные участки, которые давным-давно были предусмотрены, например, соединение Калининской и Солнцевской линий между станциями "Третьяковская" и "Деловой центр". Есть другие предложения, в частности, пока замороженный проект пятого диаметра. Понятно, что там станции должны строиться на большой глубине, и они будут более дорогими, чем в новых районах города, особенно в Новой Москве. Я могу только предположить, что за те же деньги за пределами ТТК можно построить гораздо больше линий и станций, чем в центре».

Градостроительный проект по расширению территорий Москвы был принят более десяти лет назад. Стоимость жилья в новых районах была значительна ниже, в том числе из-за того, что до метро жителям приходилось добираться наземным транспортом. Направления строящихся линий метрополитена были выбраны для того, чтобы обеспечить удобство жителям этих районов, заметил директор Центра исследований умного города Высшей школы экономики Константин Трофименко: «Планы по развитию значительно опережают строительство и открытие станций. Но что касается Бирюлевской линии, то речь идет о развитии новых территорий и о том, чтобы метро пришло в уже освоенные районы старой Москвы. То же самое Бирюлево стало легендарным в части транспортных проблем. Рублево-Архангельская линия связана с освоением новой территории, а также с тем, что на проспекте Маршала Жукова вместо пятиэтажных хрущевок уже строятся и будут возводиться новые дома.

Вместе с тем, конечно, все это позволит разгрузить Москву. Основные пассажирские потоки в городе все-таки приходятся на метрополитен. Ежедневно он перевозит порядка 10 млн человек. При этом, например, 10-балльные пробки — это когда порядка 2-3 млн автомобилей выезжают. Такая территория, как Москва, существовать как единый город, экономическое пространство, без метрополитена не может».

Согласно предложениям сервиса ЦИАН, вблизи строящегося участка Троицкой линии можно найти однокомнатные квартиры стоимостью ниже 10 млн руб. Двухкомнатные в этих ЖК стоят около 12 млн руб. Ожидаемо, что после сообщения Сергея Собянина цены возле будущих станций метро продолжат идти вверх, уверен член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев:

«В среднем открытие новой станции метро повышает стоимость недвижимости в радиусе 1-2 км на 10-15% в течение первого года после запуска.

Многое зависит от ряда факторов. Первый — это расстояние, то есть максимальный рост цен наблюдается в локациях, которые расположены в 5-10 минутах пешком от метро. Второй — это текущая транспортная доступность района. Если он уже имел хорошую инфраструктуру, то рост будет менее значительным. Тип недвижимости тоже оказывает влияние: новостройки обычно дорожают быстрее. Также нужно учитывать и общее развитие инфраструктуры, ведь часто вместе с метро появляются новые торговые центры, благоустройство и так далее. Это тоже повышает стоимость жилья».

Как подчеркнул Сергей Собянин, в планы развития города входит также модернизация наземного метро, улучшение доступности вокзалов и благоустройство прилегающих к ним территорий.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Кулецкая