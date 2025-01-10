Прокуратура внесла представление «Экологии» за ситуацию с мусором в Красноглинском районе

Прокуратура Красноглинского района проверила соблюдение законодательства об отходах производства и потребления в отношении регионального оператора по осуществлению деятельности по обращению с ТКО АО «Экология». Проверка проводилась «в связи с многочисленными обращениями граждан и публикациями», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов.

Так, установлены факты несвоевременного вывоза ТКО, в том числе крупногабаритного, по 20 адресам в поселках Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка, Красный Пахарь и в микрорайоне Крутые Ключи.

Результатом проверки стало внесенное районной прокуратурой представление в адрес руководителя «Экологии».

В настоящее время региональный оператор принял меры по устранению выявленных нарушений. Есть и один наказанный. Это начальник отдела контроля транспортирования, он привлечен к дисциплинарной ответственности.

Алексей Алексеев