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В Ульяновской области охотники, целясь в лося, застрелили своего товарища

По факту убийства по неосторожности на охоте (ч.1 ст.109 УК РФ, до двух лет лишения свободы) в Ульяновской области возбуждено уголовное дело, сообщило в пятницу региональное следственное управление СКР.

Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

Фото: Иван Волонихин, Коммерсантъ

По данным следствия, трагедия произошла 8 января в 80-м квартале Беловодского участкового лесничества Карсунского района Ульяновской области. Во время охоты 33-летний мужчина был убит одним выстрелом в ходе преследования животного.

Как пояснили «Ъ-Волга» в СУ СКР, предварительно установлено, что группа охотников — восемь человек (жители Карсунского района) — направилась в этот район для охоты на лося. Охота была официально разрешенной, имелась лицензия, все охотники имели охотничьи билеты. Первоначально лось был ранен и стал убегать. Один из охотников, не имевший при себе ружья, вместе с собакой стал загонять лося в сторону охотников. По предварительной версии, охотники, не убедившись, что видят именно лося, стали стрелять на шорох, или на мелькание силуэтов. Вероятно, загонявший лося мужчина оказался в момент выстрелов на одной линии огня с диким животным. Лось был убит, но одна пуля попала в грудь мужчине, в область сердца, он скончался от ранения на месте. Охотники тут же вызвали полицию и скорую помощь.

В СУ СКР отмечают, что у участников охоты изъяты ружья. С целью определения, чей выстрел оказался роковым, назначены необходимые судебные экспертизы. В СУ СКР также отмечают, что, к сожалению, такие трагедии продолжают случаться, когда охотники нарушают главные требования охоты, и, не убедившись в том, что перед ними находится именно дичь, стреляют на шорох или движение.

Cогласно правилам охоты, в зарослях, кустах и закрытой местности запрещается стрельба по взлетающей птице ниже 2,5 метра, запрещается стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели, в тумане, в сильный снегопад, в сумерках, против солнца и при других условиях плохой видимости. Стрельбу пулей, даже из гладкоствольных ружей, а также картечью и крупными номерами дроби охотник должен производить с особой осторожностью и только предварительно убедившись в том, что в направлении выстрела нет людей или домашних животных.

Андрей Васильев, Ульяновск

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