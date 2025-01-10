Александр Бастрыкин взял на контроль расследование мошенничества в доме-интернате в Тольятти

Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин доложит в центральный аппарат о расследовании мошенничества в Тольяттинском доме-интернате. Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для вмешательства в ситуацию Александра Бастрыкина стало обращение в СК РФ жителя Тольяттинского дома-интерната, который является инвалидом. Заявитель сообщил, что в августе 2023 года уборщица дома-интерната уговорила его заключить договор бессрочного и беспроцентного займа на крупную сумму. Деньги потерпевший получил в наследство после смерти родственника.

За заключение договора займа уборщица обещала предоставить инвалиду комнату для проживания и обеспечить ему пожизненный уход. Потерпевший передал уборщице деньги. Она получила деньги, затем уволилась из учреждения и скрылась.

Полиция проводила проверку на предмет возможного мошенничества в отношении инвалида. Следователи проводили проверку в связи с возможной халатностью в учреждении. Александр Бастрыкин поручил Александру Воеводину добиться передачи материалов проверки из полиции в региональное СУ СК РФ и доложить об итогах расследования.

Георгий Портнов