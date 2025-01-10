В Самарской области в 2024 году ввели в эксплуатацию 34 инвестиционных проекта

В прошлом году в Самарской области ввели в эксплуатацию 34 инвестиционных проекта, в числе которых также проекты, направленные на импортозамещение и связанные с расширением действующих производств. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На территории Самарской области реализуется свыше 300 инвестпроектов с общим объемом вложений около 1,5 трлн руб. С января по сентябрь 2024 года инвестиции в основной капитал составили более 317 млрд руб., что на 25,7 млрд руб. больше, чем за аналогичный период 2023 года. В региональном правительстве отмечают, что «по оценке, за 2024 год инвестиции превысят 570 млрд руб.».

Ведется работа по созданию инфраструктуры третьей очереди площадки ОЭЗ «Тольятти», которую планируется запустить в начале 2026 года.

Руфия Кутляева