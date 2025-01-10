Обновился состав совета директоров ПФК «Крылья Советов»

На общем собрании акционеров ПФК «Крылья Советов» принято решение обновить совет директоров спортивной организации. В него вошли вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев, руководитель благотворительного фонда «Служение людям» Тархан Джабраилов, а также заместитель главы администрации губернатора Самарской области Дмитрий Алехин. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В совете директоров также остались ветеран команды Валерьян Панфилов, председатель правления АО «КБ «Солидарность» Вячеслав Арбузов, председатель правления ООО «Земский банк» и председатель областной федерации футбола Максим Симонов и директор ГАУ СО «ЦСПССКСО» Сергей Макаров. Все перечисленные выше персоны представляют правительство региона, владеющее 74% акций клуба. От второго акционера — адвоката Андрея Пашкова — будет представлен он сам и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Милеев. Габибулла Хасаев, Максим Сойфер и Лидия Рогожинская покинули совет директоров клуба.

В ближайшее время состоится заседание совета директоров футбольного клуба в новом составе, где будет избран его председатель.

«Крылья Советов» после 18-го тура Российской премьер-лиши занимают десятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Андрей Сазонов