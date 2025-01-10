Российскому легковесу засветил титул

Известный российский боксер Заур Абдуллаев получил шанс завоевать чемпионский титул. Чтобы стать временным чемпионом Международной боксерской федерации в легком весе (до 61,2 кг), Абдуллаеву, в карьере которого пока есть только одно поражение — от суперзвезды Девина Хейни, нужно будет справиться с пока вообще не знавшим осечек американцем Реймондом Мураталлой. При этом звание вполне может быстро трансформироваться в полноценное, поскольку не понятно, насколько быстро сможет вернуться на ринг его нынешний владелец Василий Ломаченко, давно не выступавший из-за травмы спины.

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Фото: Frank Franklin II / AP Заур Абдуллаев

Фото: Frank Franklin II / AP

Промоутерская компания RCC Boxing Promotions, которая работает с 30-летним Зауром Абдуллаевым, сообщила о том, что Международная боксерская федерация (IBF) назначила бой за титул так называемого временного чемпиона в легком весе между российским боксером и американцем Реймондом Мураталлой. При этом он, кажется, вполне может вскоре трансформироваться в полноценный, без приставок. Сейчас чемпионом IBF в категории до 61,2 кг является знаменитый украинец Василий Ломаченко. Однако он не выходил на ринг с того момента, как в мае прошлого года добыл его в бою против австралийца Джорджа Камбососа. Более того, Ломаченко признавался, что не знает, когда планирует вернуться, поскольку испытывает проблемы со спиной, а промоутер Боб Арум давал понять, что не исключен даже вариант с завершением 36-летним ветераном карьеры.

Различные источники не сомневаются, что, если взятая Василием Ломаченко пауза затянется, титул перейдет к победителю матча между Абдуллаевым и Мураталлой.

Для Заура Абдуллаева он будет второй попыткой получить чемпионский статус. Первая была в 2019 году. Тогда Абдуллаев, у которого не было в карьере поражений, встретился в бою за титул Всемирного боксерского совета с американской суперзвездой Девином Хейни, входящим сейчас в список лучших бойцов вне зависимости от весовой категории во всех значимых классификациях. Поединок сложился для россиянина неудачно. Перед пятым раундом, оценив состояние Абдуллаева, его секунданты отказались от продолжения матча.

Между тем проигрыш не сказался на амбициях и тонусе боксера. После него он дрался чрезвычайно убедительно, в том числе сталкиваясь с элитными оппонентами, такими как венесуэлец Хорхе Линарес, которого чрезвычайно высокий по меркам своей категории (его рост — 175 см) и обладающий неплохим техническим арсеналом Заур Абдуллаев одолел в 2022 году. В итоге IBF наградила его правом участвовать в претендентском бою. Он состоялся в октябре прошлого года. Матч против аргентинца Хуана Карраско вышел не таким уж простым для россиянина, но его концовка оказалась крайне эффектной. В 12-м, заключительном раунде Абдуллаев противника нокаутировал.

Реймонд Мураталла — это боец с не слишком понятным, что ли, потенциалом. Формально у него шикарный послужной список из 22 побед в 22 поединках.

Но в реальности ценность львиной доли этих побед невелика, поскольку до сих пор Мураталла имел дело в основном с рядовыми бойцами без особых заслуг.

Однако на экспертов все-таки произвела впечатление его манера. Мураталла — исключительно жесткий боксер, который опасен и когда работает сериями, и когда бьет одиночные удары.

Об этом впечатлении идеально рассказывает рейтинг лучших легковесов от BoxRec. Заур Абдуллаев с его богатой на важные бои биографией на шестом месте, а Реймонд Мураталла, никогда не участвовавший в топовых матчах, располагается на строчку выше.

Алексей Доспехов