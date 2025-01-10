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В Ульяновской области за сутки выявлено 10159 нарушений ПДД

За минувшие сутки, 9 января 2025 года, на территории Ульяновской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 10159 нарушений ПДД (в том числе с использованием технических средств фотофиксации), из них 8641 — нарушения скоростного режима, сообщает ГАИ региона.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан один водитель, 25 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, шесть пешеходов сами нарушили ПДД.

За выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения к административной ответственности привлечены три водителя, за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками к административной ответственности привлечен 31 водитель.

Андрей Васильев, Ульяновск

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