В Ульяновской области за сутки выявлено 10159 нарушений ПДД

За минувшие сутки, 9 января 2025 года, на территории Ульяновской области сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 10159 нарушений ПДД (в том числе с использованием технических средств фотофиксации), из них 8641 — нарушения скоростного режима, сообщает ГАИ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За управление транспортным средством в состоянии опьянения задержан один водитель, 25 водителей привлечены к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам, шесть пешеходов сами нарушили ПДД.

За выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения к административной ответственности привлечены три водителя, за управление транспортным средством с нечитаемыми государственными регистрационными знаками к административной ответственности привлечен 31 водитель.

Андрей Васильев, Ульяновск