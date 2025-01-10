Самарская таможня пресекла попытку ввоза 9,5 кг тестостерона

Сотрудники Самарской таможни совместно с Приволжской оперативной, Центральной оперативной таможнями и представителями ПУ ФСБ России по Оренбургской области выявили 9,5 кг незаконно ввезенного тестостерона из Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего было изъято 1220 упаковок тестостерона. Гражданин Казахстана спрятал их в кабине автомобиля и в ящике с инструментами. Задержанный признался, что действовал умышленно, ожидая вознаграждение за перевозку товара.

Центральной оперативной таможней возбуждено уголовное дело. Суд признал гражданина Казахстана виновным по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ, совершенная группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ с целью сбыта, совершенный организованной группой в крупном размере) УК РФ. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы и штрафа в размере 50 тыс. руб. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ев