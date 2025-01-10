В Башкирии ввели ограничения на содержание собак в квартирах

В Башкирии утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных. Соответствующее постановление правительства региона, подписанное премьер-министром Андреем Назаровым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, в частных домах и квартирах на каждые 18 кв. м должна содержаться только одна крупная или средняя собака, не более двух мелких собак или двух кошек. На каждые 200 кв. м земельных участков разрешается держать одну крупную или среднюю либо три мелких собаки. Запрещается содержать домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирного дома, а также в помещениях общего пользования квартир, занятых несколькими семьями — на балконах, лоджиях, в подъездах, подвалах, на чердаках, а также на придомовых территориях.

Если собака находится на территории владельца без привязи и вне вольера, участок должен быть огорожен, чтобы животное не могло самостоятельно выйти, а при входе на участок должна быть предупреждающая табличка.

Владельцы домашних животных обязаны обеспечивать потребности питомцев в корме, воде, сне и прогулках, а также убирать отходы их жизнедеятельности в местах общего пользования многоквартирных домов и в местах выгула.

Во время выгула животное должно постоянно находиться под присмотром владельца. Вне мест, предназначенных для выгула, собаки должны быть в ошейнике или шлейке и на поводке длиной не более 1м, кроме случаев, когда мелкая собака находится на руках у хозяина. Это правило не распространяется на собак-поводырей.

Майя Иванова