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В Самаре перекроют движение на улице 22 Партсъезда

Движение транспорта на улице 22 Партсъезда в Самаре будет ограничено с 9:00 11 января до 20:00 (MSK+1) 14 января. Речь идет об участке между улицей Свободы и Победы в сторону от Ставропольской к Победе. Об этом сообщает «РКС-Самара».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«В это время будут проводиться аварийно-восстановительные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 600 мм»,— говорится в сообщении.

В связи с этим транспорт в этот период в указанном районе будет следовать в объезд по улицам 22 Партсъезда, Свободы, Первому Безымянному переулку, Победы и снова 22 Партсъезда. На время работ отключение воды не планируется.

Георгий Портнов

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