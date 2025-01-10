Прокурор добился компенсации пассажиру, пострадавшему при столкновении поездов

По иску Ульяновского транспортного прокурора пенсионеру, пострадавшему на железной дороге, будет выплачена компенсация нанесенного вреда, сообщила в пятницу Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото Приволжская транспортная прокуратура Фото: фото Приволжская транспортная прокуратура

Речь идет о резонанскной аварии, произошедшей в ноябре 2023 года. Как сообщал «Ъ», 22 ноября прошлого года 14:55 московского времени в Чердаклинском районе Ульяновской области между станциями Бряндино и Тиинск произошло лобовое столкновение пассажирского поезда № 354, следовавшего из Адлера в Пермь, с маневровым тепловозом, который тянул 10 пустых грузовых вагонов. В пассажирском поезде находилось 354 пассажира. Из-за неблагоприятных погодных условий машинисты слишком поздно увидели опасность, тормозного пути не хватило, избежать столкновения не хватало. Оба локомотива получили значительные повреждения. Обошлось без жертв. Медпомощь понадобилась 25 пассажирам, ее оказали на месте. Все пассажиры от госпитализации отказались. В результате столкновения поездов пожилой пассажир-инвалид получил травмы.

Как затем выяснило следствие, дежурная по станции в тот день была в состоянии алкогольного опьянения и дала неверные распоряжения по движению маневровых поездов. Почему не сработала автоматика, призванная предотвратить подобные столкновения, следствием и судом не выяснялись. Обвиняемая свою вину признала и раскаялась. Суд приговорил ее к ограничению свободы на 1,5 года.

В связи с тем, что пострадавший пассажир по состоянию здоровья и в силу возраста отстаивать свои права самостоятельно не мог, ульяновский транспортный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в пользу пострадавшего компенсации морального вреда.

Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования транспортного прокурора, по решению суда в пользу пострадавшего с РЖД взыскана компенсация морального вреда в размере 450 тыс. руб.

Андрей Васильев, Ульяновск