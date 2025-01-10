В Самарской области отменены ограничения движения по трассе М-5

В Самарской области движение по трассе М-5 «Урал» с сегодняшнего дня осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Таким образом, общая продолжительность ограничений на участке трассы в Самарской области составила 2 дня 10 часов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

«Сегодня, 10 января, с 08:00 (MSK+1) движение на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург с 98 км по 129 км восстановлено в полном объеме»,— заявили в «Поволжуправтодоре».

Алексей Алексеев