В Динском районе Кубани создадут зону отдыха с игровой площадкой
В 2025 году в Динском районе обустроят новую зону отдыха с детской игровой площадкой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На территории по ул. Красной проложат прогулочные дорожки, обустроят зоны для ворк-аута, детскую площадку и благоустроят смотровую зону. Также планируют установить малые архитектурные формы и современную систему освещения.
На завершающем этапе участок озеленят, оградят и обустроят спуск к воде.