В Динском районе Кубани создадут зону отдыха с игровой площадкой

В 2025 году в Динском районе обустроят новую зону отдыха с детской игровой площадкой в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На территории по ул. Красной проложат прогулочные дорожки, обустроят зоны для ворк-аута, детскую площадку и благоустроят смотровую зону. Также планируют установить малые архитектурные формы и современную систему освещения.

На завершающем этапе участок озеленят, оградят и обустроят спуск к воде.

Нурий Бзасежев