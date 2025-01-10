Срок службы подлежащих замене лифтов продлен на пять лет

Совет Евразийской экономической комиссии продлил срок эксплуатации российских лифтов, которые подлежат замене до 15 февраля 2025 года, на пять лет. Минстрой в 2024 году сообщал, что по всей стране замене подлежат 72 тыс. лифтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

О решении продлить срок эксплуатации устаревших лифтов сообщила пресс-служба Минстроя «РИА Новости». «До 2030 года потребуется заменить 120 тыс. лифтов. Замене в приоритетном порядке будут подлежать лифты, которые фактически выработали ресурс прочности»,— добавили там.

Заключение о замене лифта, замене отдельных компонентов или продлении его эксплуатации будет выносить Ростехнадзор. Срок эксплуатации будет продлен при соответствии требованиям безопасности.

Всего в России, по данным Минстроя на 2024 год, 581 тыс. лифтов. 72 тыс. из них отработали стандартный срок службы в 25 лет. Российское лифтовое объединение сообщало, что замена около половины лифтов не включена в план капремонта и не обеспечена финансированием.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лифты неподъемные».