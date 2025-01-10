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На трассе Тюмень – Омск четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Тюменской области на трассе Тюмень – Омск микроавтобус Toyota Hiace врезался в металлический столб, съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области. Ранения получили трое пассажиров шести, 17-ти и 48-и лет, а также 46-летний водитель микроавтобуса. Всего в нем ехало 10 человек.

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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП произошло на 63 км трассы. Автобус ехал по маршруту Тюмень – Сладково. Сотрудники технического надзора ГИБДД устанавливают характер перевозки. В Госавтоинспекции посоветовали водителям при движении по федеральным трассам сбавить скорость, учитывать погодные и дорожные условия.

Ранее под Тюменью ограничили движение из-за массового ДТП. Ранения получил 52-летний водитель Nissan Note.

Анна Капустина

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