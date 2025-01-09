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Под Тюменью произошло массовое ДТП с пострадавшим, движение ограничено

Под Тюменью на трассе Курган – Тюмень произошла авария с четырьмя автомобилями, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона. Ранения получил 52-летний водитель Nissan Note.

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

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Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Фото: ГИБДД Тюменской области

Напротив ЖК «Апрель» столкнулись машины Fiat Ducato, Nissan Note, Kia и Hyundai. По предварительным данным, водитель Fiat зацепил обочину, а затем вылетел на встречную полосу.

В сторону Тюмени частично ограничено движение, оно осуществляется по одной полосе. На месте работают два наряда ДПС, обстоятельства выясняются.

Анна Капустина

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