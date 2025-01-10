В Оренбуржье уничтожили 342 килограмма санкционных груш
Во время проверочных мероприятий в местах реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Оренбурге выявили реализацию на торговых рынках города 342 кг санкционных груш. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Ввоз и реализация указанной продукции запрещены на территории РФ. Товар изъяли и уничтожили сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области с участием представителя Оренбургской транспортной прокуратуры.