В Самарской области директора фирмы будут судить за невыплату зарплаты

В Красноярском районе перед судом предстанет директор коммерческой организации. Она обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, из корыстной и иной личной заинтересованности», сообщили в региональном надзорном ведомстве.

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По версии следствия, директор, располагая достаточным количеством денежных средств на счете организации, не выплатила заработную плату на сумму свыше 140 тыс. руб. двум сотрудникам предприятия.

«В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме»,— отметили в прокуратуре.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в суд.

Алексей Алексеев