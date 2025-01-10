В Оренбурге суд вынес приговор по делу о незаконной смене управляющих компаний

Ленинский районный суд Оренбурга рассмотрел уголовное дело в отношении шести работников УК «Галактика». Они признаны виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

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Согласно информации надзорного ведомства, с февраля по март 2023 года обвиняемые действовали в составе организованной группы. Они подделали и представили в государственную жилищную инспекцию по Оренбургской области протоколы общих собраний собственников квартир, чтобы получить доход от управления 45 многоквартирными домами. В результате право управления перешло к УК «Галактика». Интересы жителей были нарушены. Добросовестная управляющая организация утратила «возможность содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов» и лишилась дохода на сумму свыше 16 млн руб.

В августе 2023 года неправомерное решение о переходе домов под управление УК «Галактика» было аннулировано.

Суд назначил учредителю управляющей компании и ее директору наказание в виде принудительных работ на срок от 1,5 года до 1 года 3 месяцев с удержанием от 15% до 10% зарпалты в доход государства и лишения права заниматься деятельностью в сфере ЖКХ, связанной с исполнением организационных и административно-хозяйственных функций на срок от 2 лет до 1,5 года. Остальным подсудимым назначили штраф на сумму от 70 тыс. руб. до 120 тыс. руб.

В прокуратуре региона отмечают, что также удовлетворен иск потерпевшей управляющей компании в размере свыше 16 млн руб. Ранее «к уголовной ответственности привлечена седьмая участница преступной группы, которая заключила с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и изобличила своих подельников».

Руфия Кутляева