Демонтаж новогодних елок на территории Казани начнется после 15 января, а последнее новогоднее мероприятие состоится 13 января. Об этом на брифинге, посвященном итогам проведения культурных и массовых мероприятий в период новогодних каникул, сообщил начальник городского управления культуры Азат Абзалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани демонтаж новогодних елок начнется после 15 января

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани демонтаж новогодних елок начнется после 15 января

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Последнее мероприятие перед демонтажем елок пройдет 13 января у центра семьи «Казан». После этого события новогодние украшения будут постепенно убраны, однако иллюминации на улицах города останутся.

Азат Абзалов также сообщил, что в новогодние мероприятия на открытом воздухе посетили около 600 тыс. человек, а в Казанском кремле — 275 тыс.

Влас Северин