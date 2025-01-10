В Башкирии грузчику сахарного завода выплатили 200 тысяч рублей за травму
Чишминский районный суд по требованию районной прокуратуры обязал АО «Чишминский сахарный завод» выплатить грузчику компенсацию морального вреда 200 тыс. руб. за несчастный случай на производстве. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, с сентября 2023 года пострадавший работает грузчиком на заводе. В апреле 2024 года при погрузке сахара он получил травму средней тяжести.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Предприятие уже исполнило решение суда, отмечается в сообщении.
АО «Чишминский сахарный завод» зарегистрировано в 1996 году в Чишмах, является одним из крупнейших производителей сахара в Башкирии. В 2023 году, по данным Rusprofile, выручка предприятия составила 6,3 млрд руб., чистая прибыль — 847 млн руб.