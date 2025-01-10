В Краснодаре начальника военного госпиталя осудили за взяточничество

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил начальника военного госпиталя Владимира Карпова к штрафу за получение взятки в размере 1 млн руб. (п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как следует из материалов дела, взятка была дана через посредника для помощи в оформлении выплаты раненому ветерану СВО. Преступление совершено два года назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

На суде защита Владимира Карпова настаивала, что он не мог повлиять на выплаты, так как это было за пределами его полномочий: начальник военного госпиталя не был включен в состав медицинской комиссии, которую проходил взяткодатель, заключение которой явилось основанием для единовременной выплаты по ранению. Адвокаты требовали переквалифицировать дело на мошенничество, утверждая, что Владимир Карпов «хотел похитить деньги путем обмана». Однако судья отклонил эту версию и оставил обвинение в получении взятки. Суд апелляционной инстанции подтвердил выводы.

Владимир Карпов приговорен к штрафу в 2,5 млн руб. и запрету занимать определенные должности на два года. Однако наказание осужденный не будет исполнять, так как он добровольно отправился участвовать в спецоперации (ч. 1 ст. 80.2 УК РФ).

Лия Пацан