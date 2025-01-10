В Татарстане прокуратура взяла под контроль ДТП, в котором пострадали 2 ребенка

Прокуратура Кукморского района взяла расследование ДТП, в котором пострадали три человека, включая двух малолетних детей, под свой контроль. Информация об этом опубликована в Telegram-канале прокуратуры республики.

Авария случилась 9 января около 14:30 возле деревни Сазтамак. По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с «Ладой Грантой». В результате аварии пострадали водитель «Гранты» и двое детей.

Влас Северин