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В Челябинске зарплаты слесарей-электромонтажников выросли до 230 тыс. рублей

В начале января самой высокооплачиваемой профессией в Челябинской области стал слесарь-электромонтажник четвертого разряда. Квалифицированному специалисту готовы платить до 230 тыс. руб., сообщает пресс-служба портала «Зарплата.ру».

Также в рейтинг высокооплачиваемых вакансий в регионе попал менеджер магазина сумок с опытом работы от года. Он может получать до 150 тыс. руб., обеспечивая работу интернет-магазина и представляя его на площадках Wildberries и Ozon. От 120 тыс. руб. будет зарабатывать менеджер по продажам белорусско-китайских автомобилей Belgee. Нужно консультировать клиентов в автосалоне, организовывать тест-драйвы, контролировать процесс продажи машин. Такую же зарплату предлагают рентгенлаборанту МРТ. Кандидату необходимо иметь среднее медицинское образование и сертификат по специальности, работодатель готов рассмотреть соискателей без опыта работы и обучить.

Чуть меньше — до 105 тыс. руб. — может получать кладовщик-комплектовщик склада в распределительном центре торговой сети. В обязанности входят погрузка и выгрузка товара, сборка заказа с помощью голосового терминала и электротележки. В топ высокодоходных профессий вошли также заместитель начальника филиала чебаркульского санатория и заведующий столовой. Им готовы платить от 100 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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