Выборы нового лидера Либеральной партии Канады пройдут 9 марта

Либеральная партия Канады объявила, что выборы ее нового лидера, который заменит Джастина Трюдо на посту премьер-министра, состоятся 9 марта, передает Reuters. Господин Трюдо 6 января заявил о намерении покинуть должность главы правительства и лидера партии после избрания его преемника. Он будет продолжать исполнять свои обязанности до завершения процесса передачи полномочий.

О планах баллотироваться на пост премьер-министра официально пока заявил только депутат канадского парламента индийского происхождения Чандра Арья. Интерес к участию в выборах также выразили министр иностранных дел Мелани Жоли, министр инноваций Франсуа-Филипп Шампань, министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон и министр занятости Стивен Маккиннон.

Джастин Трюдо возглавлял правительство Канады почти десять лет. В декабре телеканал CBC сообщал, что за отставку господина Трюдо выступает более трети депутатов правящей партии Канады.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Конец эпохи Трюдо».