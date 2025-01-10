Япония анонсировала новые санкции против 11 физлиц, трех банков и 29 компаний из РФ

Япония анонсировала введение санкций в отношении трех банков, 29 юридических и 11 физических лиц из России, говорится в сообщении японского правительства. Токио также вводит экспортные ограничения в отношении 22 российских организаций и 335 наименований товаров, они вступят в силу с 23 января.

Среди подсанкционных товарных наименований, как пишет ТАСС,— детали для спецтехники, различные инструменты, а также малолитражные мотоциклы. Санкции распространяются на ЦМРБанк, РФК Банк и Тимер Банк. Ограничения вводятся, в частности, в отношении гендиректора АЛРОСА Павла Маринычева, первого замгендиректора «Ростеха» Владимира Артякова, главы «ПСВ Технологии» Сергея Петрова, Алексинского химкомбината, нескольких российских НПО машиностроения.

Кроме того, отмечается, что в рамках антироссийских мер японские санкции будут действовать в отношении одного гражданина КНДР, 31 компании из Китая (18), Казахстана (1), Киргизии (2), ОАЭ (1), Таиланда (1) и Турции (8), а также одной кредитной организации из Грузии (MRB Bank).

В ноябре ТАСС со ссылкой на статистические данные японского Минфина сообщал, что товарооборот между Россией и Японией уменьшился на 15,9%, составив около $650 млн, при этом Токио нарастил экспорт пластика более чем на 1000% по сравнению с аналогичным периодом года. Японская сторона также увеличила экспорт в РФ мотоциклов, запчастей для машин и медицинских товаров.