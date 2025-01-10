Из свежей почты

Платон Ключников, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 023 руб.

Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 28 тыс. руб.

Сын родился в тяжелом состоянии, из-за гипоксии пострадала центральная нервная система. Мы сразу начали лечение, но Платон отставал в развитии, и в восемь месяцев ему поставили диагноз ДЦП. С помощью Русфонда нам удалось попасть на лечение в московский Институт медтехнологий (ИМТ). И впервые появилась надежда: сын стал свободнее двигаться, садиться и стоять. Всего мы прошли пять курсов лечения в ИМТ. Платон окреп, ходит, держась за руки, умственное развитие в норме, но речь отстает: произносит только несколько слов. Лечение надо продолжить, и мы вновь просим вашей помощи. Наталья Ключникова, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Платону необходимо скорректировать тонус мышц, увеличить объем движений, улучшить мелкую моторику, координацию и речь».

Георгий Неркаги, 11 лет, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 218 900 руб.

Внимание! Цена лечения 339 900 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ямал» соберут 21 тыс. руб.

У нас восемь детей, старшему сыну 14 лет. Георгий родился с расщелиной губы и нёба, и мы не знали, как его лечить: живем на Крайнем Севере, до райцентра можно добраться только вертолетом. Лишь в три года нам удалось попасть к московским врачам. Сыну зашили губу, закрыли расщелину нёба. Операции проходили по госквоте. С помощью Русфонда мы начали ортодонтическое лечение. Огромное спасибо! Предстоит еще одна операция. Чтобы к ней подготовиться, лечение надо продолжать, но денег таких у нас нет. Вера Неркаги, Ямало-Ненецкий АО

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Сейчас Георгию требуется следующий этап ортодонтии для подготовки к операции — двухэтапной костной пластике альвеолярного отростка верхней челюсти».

Назар Чалов, 6 лет, двусторонняя тугоухость 4-й степени, состояние после кохлеарной имплантации, требуется слухоречевая реабилитация. 265 220 руб.

Внимание! Цена реабилитации 385 220 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 120 тыс. руб.

Сразу после рождения Назара у него выявили проблемы со слухом. В два года сын не говорил, на речь не реагировал. Слуховые аппараты и занятия с логопедом не помогли, и Назару диагностировали глухоту. В пять лет ему установили кохлеарный имплант на левое ухо, и сын оказался в мире звуков! Он с восторгом ко всему прислушивается, пытается повторять слова. В августе мы прошли реабилитацию в подмосковном центре «Тоша и Ко». Речь Назара улучшилась, реабилитацию нужно продолжать, но я не могу ее оплатить. Кристина Чалова, Краснодарский край

Сурдолог-оториноларинголог центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Назару необходима слухоречевая реабилитация — врачи помогут настроить речевой процессор, улучшить грамматический строй речи, пополнить словарный запас».

Софья Земба, 8 лет, последствия черепно-мозговой травмы, требуется реабилитация. 258 825 руб.

Внимание! Цена реабилитации 594 825 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 36 тыс. руб.

В апреле этого года Софа попала в ДТП и получила тяжелую черепно-мозговую травму, ушибы легких и сердца. В конце июня дочку выписали из больницы домой. На восстановительное лечение нас взял реабилитационный центр «Три сестры», деньги на оплату я собирала в соцсетях. После двух курсов Софа стала понимать речь, отвечает жестами. До 20 минут может удерживать голову, стоит у опоры, учится сидеть, переворачиваться. Нас ждут для продолжения лечения, но я не могу собрать такую большую сумму. Вера Земба, Красноярский край

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Артем Багаутдинов (д. Райки, Московская обл.): «Следующий курс будет направлен на восстановление речи и коммуникации. Нужно также научить Софью сидеть и стоять без опоры, развивать навыки самообслуживания, восстановить глотательный рефлекс».

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