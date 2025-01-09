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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ сообщил об убийстве командира батальона «Хамаса»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона «Сабра» палестинского движения «Хамас», сообщает пресс-служба ВС Израиля. Утверждается, что Усама Абу Намос, руководил нападениями на войска ЦАХАЛ в районе коридора Нецарим в северной части сектора Газа.

ВС Израиля также сообщили о ликвидации его, заместителя, Махмуда Аль Тарка. Как утверждает армейская пресс-служба, Аль Тарк был ответственен за «планирование и исполнение террористических атаки против мирных жителей военнослужащих ЦАХАЛ в районе коридора Нецарим». Помимо этого, сообщается о ликвидации двух ротных командиров «Хамас».

7 октября 2023 года боевики палестинского «Хамаса» вторглись на юг Израиля. В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию, целью которой стало уничтожение «Хамаса» и его военной инфраструктуры в анклаве, а также освобождение захваченных заложников. По данным Минздрава Газы жертвами военных действий стали более 46 тыс. человек, более 109 тыс. человек были ранены.

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