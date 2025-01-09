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Два человека погибли в массовом ДТП с грузовиком на трассе «Кола» в Ленобласти

Полиция проводит проверку по факту смертельной массовой аварии в Кировском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 9 января на федеральной трассе «Кола».

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, по предварительным данным, в четверг около 16:30 на 92-м километре автодороги столкнулись грузовик и два легковых автомобиля — Renault и Ford. В результате ДТП погибли два человека.

В настоящий момент на месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих пострадавших, включая ребенка, в результате дорожной аварии на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик

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