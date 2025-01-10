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Коммерсантъ FM
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FT: Трамп пересмотрел свои взгляды на поддержку Украины

Дональд Трамп не откажется от поддержи Украины после инаугурации 20 января, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По сообщению издания, в администрации избранного президента еще не пришли к окончательному видению завершения украинского конфликта и рассматривают военную помощь Киеву как один из рычагов давления на Россию.

«Вся команда (Трампа) одержима идеей выглядеть сильными, поэтому они пересматривают свой подход к Украине»,— сообщил собеседник Financial Times.

FT также связывает возможные изменения подхода администрации Трампа к помощи Киеву с пересмотром сроков прекращения конфликта. Если в ходе предвыборной компании Трамп заявлял, что сможет завершить конфликт «за 24 часа», то в январе 2025 года избранный президент выразил надежду, что конфликт завершится через полгода. За это время Дональд Трамп постарается оказать Украине максимальную поддержку, чтобы остановить продвижение России и укрепить позицию Киева в переговорах. «Никаких переговоров не случится, если Россия и дальше продолжит занимать территории»,— сообщает издание.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия будет приветствовать контакты с администрацией США на высшем уровне. И Владимир Путин, и Дональд Трамп заявляли о готовности к встрече. Однако 7 января господин Трамп назвал неуместными возможные контакты с российским президентом до своей инаугурации, которая пройдет 20 января.

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