Нижегородский центр подготовки спасателей подозревают в нецелевых тратах

Министерство региональной безопасности нашло признаки нецелевого расходования бюджетных средств у подведомственного госучреждения «Центр подготовки спасателей Нижегородской области». Ведомство опубликовало итоги внеплановой проверки учреждения, проведенной с 28 ноября по 17 декабря 2024 года.

В ходе проверки выявили нарушения, содержащие признаки административной статьи о нецелевом использовании бюджетных средств, а также признаки уголовного преступления по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Суть нарушений не раскрывается.

Материалы проверки направили в областные министерства финансов и кадровой политики, а также в региональное следственное управление СК РФ.

Галина Шамберина