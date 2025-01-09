Горьковская железная дорога в 2024 году сократила отгрузку на 7,2%

Отгрузка на Горьковской железной дороге (ГЖД) по итогам 2024 года составила 26,8 млн т. По данным ГЖД, это на 7,2% меньше по сравнению с годом ранее. так, отгрузка нефти на ГЖД сократилась на 14% до 8,4 млн т, цемента — на 18% до 2 млн т лома черных металлов – на 28,8% до 763 тыс. т.

Одновременно с этим на 2,7% до 2,1 млн т выросла отгрузка химических и минеральных удобрений, на 1,9% до 637 тыс. т — отгрузка зерна.

В пресс-службе ГЖД отметили, что снижение погрузки обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в начале 2024 года.

Также негативное влияние на объемы погрузки грузов оказали внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение поставок строительных материалов из-за завершения крупных инфраструктурных проектов и длительный простой локомотивного парка из-за ремонта.

Андрей Репин