Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о разнообразии видов и цветов граната.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Камень рожденных в январе — гранат. И причем, что интересно, не только по классификации Ассоциации ювелиров Америки, которая существует больше века и которую я люблю упоминать, но и по ряду других. Так, согласно некоторым источникам, рожденным в январе советуют гранат еще с XV века. И хотя мы не раз говорили про гранаты, можно рассказать еще столько же и не повториться. Это очень разнообразная категория камней. Мы уже вспоминали демонтоиды, цавориты и редкий гранат малайя, название которого переводится не иначе как «блудница». Но все равно остается пространство для разговоров.

Так, например, существуют гранаты с александритовым эффектом, цвет которых меняется от пурпурно-красного до зеленого при разном освещении. Одно из самых известных и ценных украшений с гранатами находится в коллекции музея Smithsonian. Это гребень-диадема с крупными гранатами пиропами. Теми самыми, которые чаще всего наряду с альмандинами подразумевают неспециалисты, когда говорят слово «гранат». Потому что распространено заблуждение, что гранат — камень красного цвета. На самом деле цветов великое множество. И ценятся гранаты зеленых оттенков (демантоиды и цавориты), пурпурные малайя, оранжевые спессартины и многие другие.

Анна Минакова