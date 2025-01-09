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Путин назвал недостаточной работу по минимизации ущерба от ЧС в Черном море

Президент России Владимир Путин сделал вывод, что того, что делается по минимизации ущерба после разлива нефтепродуктов в Черном море, «пока явно недостаточно». Такими словами он прокомментировал доклад главы МЧС Александра Куренкова.

Фото: Оперштаб Кубани

Фото: Оперштаб Кубани

Глава государства потребовал организовать на месте экокатастрофы штаб, который должны возглавить руководители, ответственные работники из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на место катастрофы.

«Нужно все сделать, для того чтобы решить вопрос о прекращении утечек нефтепродуктов из подтопленных танкеров. Далее — необходимо подумать и разработать планы подъема этих подтопленных танкеров»,— цитирует президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отдельно поблагодарил волонтеров, помогающих ликвидировать экокатастрофу на черноморском побережье в Крыму и Краснодарском крае. «Надеюсь, что с не меньшим уровнем ответственности и должностные лица будут относиться к тому, чтобы минимизировать последствия этой аварии, катастрофы»,— подчеркнул глава государства.

В своем выступлении президент РФ назвал последствия разлива мазута в Черном море одним из самых серьезных экологических вызовов, с которыми Россия сталкивалась за последние годы.

Татьяна Ручкина

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