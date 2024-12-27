Пощекотать нервы

Потребители контента о маньяках смотрят и читают его, чтобы испытать сильные эмоции, которых не хватает в обычной жизни, и разобраться в причинах, побуждающих людей к совершению преступлений. Росту уровня агрессии такой контент не способствует. К таким выводам пришли социологи из НИУ ВШЭ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Исследования современного медиарынка показывают, что во всем мире популярен контент о маньяках: фильмы, сериалы в стиле true crime, короткие ролики и текстовые материалы, рассказывающие о преступлениях, ходе расследований, биографиях участников событий.

Английский социолог Эбби Бентам и канадский социолог Кевин Хаггерти отмечают, что истории о серийных убийцах люди воспринимают как вид развлечения, позволяющего испытать сильные эмоции. Канадский социолог и философ Райан Бролл утверждает, что это в том числе способ убежать от собственных проблем в реальной жизни.

Однако часто звучит и другая точка зрения, связанная с опасениями, что увлечение историями серийных убийц может привести к росту насилия. Так ли это на самом деле, разбирались исследователи из НИУ ВШЭ Оксана Михайлова, Дарья Осокина, Лев Любич и Екатерина Гулина. Чтобы изучить мотивы, побуждающие российскую молодежь смотреть криминальный контент, они провели серию глубинных интервью. Всего было опрошено 26 юношей и девушек от 18 до 36 лет, проживающих в 14 российских городах.

Основные вопросы были связаны с тем, какой медиаконтент о серийных убийцах им нравится, как они его находят, на что обращают внимание при выборе фильма, видео или подкаста. Среди информантов были поклонники художественных телешоу, сериалов, документальных фильмов, подкастов о реальных преступлениях, книг, научно-популярных статей, видео и постов в социальных сетях.

В фокусе исследователей находились именно мотивы потребления медиаконтента, а не его воздействие на аудиторию. Ответы информантов говорят о том, что интерес к жестокому контенту не связан со стремлением смотреть именно на насилие и не вызывает желания осуществлять его в реальной жизни.

Исследование выделило два вида мотивов, побуждающих к просмотру материалов о маньяках,— когнитивные и эмоциональные. Когнитивные подразумевают стремление понять мотивы преступников, связывая их действия с детскими травмами, психологическими проблемами и другими факторами. Это помогает зрителям лучше разобраться в причинах человеческого поведения. С другой стороны, контент о серийных убийцах — это способ испытать сильные эмоции, часто компенсирующие недостаток впечатлений в повседневной жизни.

«Увлечение историями о маньяках в любых жанрах, будь то сериалы или подкасты,— это не сублимация жестокости. Опрошенные не оправдывали действия серийных убийц. Наоборот, информанты заявили, что подобные преступления нужно предотвращать»,— уверена Оксана Михайлова, научный сотрудник Центра исследований современного детства Института образования НИУ ВШЭ.

Исследователи подчеркивают: интерес к таким сюжетам, как правило, обусловлен любопытством и поиском новых впечатлений. Эти выводы могут помочь психологам разрабатывать программы поддержки молодых людей, испытывающих эмоциональный голод или стресс.

Подготовлено пресс-службой НИУ ВШЭ

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