«Модель обеспечивает более надежную конфиденциальность пользователя»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о преимуществах устройства с искусственным интеллектом для геймеров и рядовых пользователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ROG Фото: ROG

Первый в мире роутер с искусственным интеллектом представила на ежегодной выставке бытовой электроники CES компания Asus. По утверждению создателей, модель с витиеватым названием ROG Rapture GT-BE19000AI, помимо улучшенной энергоэффективности, благодаря нейронному сопроцессору обеспечивает более надежную конфиденциальность пользователя. Он выполняет сразу несколько довольно полезных функций вроде оценки безопасности роутера, блокировки рекламы, трекеров, вредоносных сайтов, предотвращения вторжений, а также оптимизации игрового трафика. Продвинутый пользователь что-то подобное может реализовать и своими силами. Но это будут решения на конечном устройстве. Роутер же, по сути, отсекает лишнее уже на входе в дом.

Кроме того, новинка Asus поддерживает стандарт Wi-Fi 7, подразумевающий работу в трех диапазонах частоты: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Сухая суммарная скорость беспроводной передачи данных достигает 19 Гбит/с. Роутер в принципе получился довольно мощным. В комплекте четырехъядерный процессор с частотой 2,6 ГГц, 4 Гб оперативной памяти DDR4 и 32 Гб встроенного хранилища. Для проводных подключений предусмотрены два порта 10 Гбит/с и четыре по 2,5 Гбит/с. Также для коммуникаций есть пара USB портов разных поколений, самый юный из который 3.2 Gen 1. Такая конфигурация гарантирует стабильную работу роутера при подключении до 200 устройств одновременно, заверили создатели.

Для геймеров GT-BE19000AI предлагает расширенные возможности, которые снижают задержку до 34% и оптимизируют маршрутизацию для более чем 3 тыс. игр. Для мобильных тайтлов есть специальная функция Mobile Game Mode. Встроенный в новинку родительский контроль позволяет создавать до 64 профилей с возможностью фильтрации веб-сайтов и приложений, расписанием доступа и системой вознаграждений. Функция Guest Network Pro обеспечивает создание отдельных сетей для гостей с ограниченным доступом к локальной сети. Кроме того, роутер совместим с системой Asus AiMesh, позволяющей создать бесшовную сеть Wi-Fi для всего дома. По курсу на день презентации заявленная стоимость ROG Rapture GT-BE19000AI составляет около 84 тыс. руб.

Александр Леви