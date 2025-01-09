В Краснодарском крае планируют возвести 149 социальных объектов

В 2025 году на Кубани планируют построить 149 соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В этом году в крае планируют построить 12 школ, 21 детский сад, 33 спортивных и 28 объектов здравоохранения. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, в жилой застройке необходимо соблюдать комплексное освоение территорий, вводить новые микрорайоны только с соответствующей коммунальной инфраструктурой, детскими площадками и парковками. В сфере градостроительства также важно поддерживать порядок. В этом году планируют завершить разработку генеральных планов поселений в Темрюкском, Апшеронском, Мостовском, Ейском районах и Туапсинском округе.

Как отметил вице-губернатор Александр Нестеренко, в 2025 году на строительство, реконструкцию и капремонт объектов, которые сдадут в 2025–2027 годах, предусмотрено 59,5 млрд руб. из федерального и краевого бюджетов. Среди значимых образовательных учреждений выделяют Кубанский казачий кадетский корпус, расположенный в станице Динской, и общеобразовательную школу-интернат для одаренных детей «Поколение», находящуюся в Краснодаре. Дополнительно в 2025 году в муниципальных образованиях запроектируют 100 новых соцобъектов.

Алина Зорина